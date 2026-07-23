За семь часов хакеры похитили более 31 млн долларов с криптовалютных платформ

В результате двух не связанных между собой атак на криптовалютные мосты хакеры похитили активы общей стоимостью более 31,6 млн долларов, сообщает сайт tradingview.com со ссылкой на компании, занимающиеся безопасностью блокчейна.

Крупнейшая атака была направлена против моста децентрализованной торговой платформы AFX в сети Arbitrum. Злоумышленник вывел около 24,15 млн долларов в стейблкоинах USDC, перевел средства в основную сеть Ethereum и обменял их примерно на 12467 ETH (криптовалюта блокчейн-платформы Ethereum). Похищенная криптовалюта сосредоточена в одном кошельке, за которым следят специалисты.

Предварительное расследование показало, что хакер, вероятно, получил доступ к пяти закрытым ключам валидаторов и таким образом набрал необходимое число подписей для одобрения перевода. Сам смарт-контракт сработал в соответствии с заложенными правилами. Основатель компании Offchain Labs Стивен Голдфедер подчеркнул, что основной мост Arbitrum взломан не был.

Через несколько часов была атакована система Verus Ethereum Bridge, откуда вывели активы еще примерно на 7,5 млн долларов. В мае тот же мост уже потерял около 11,6 млн долларов. Эксперты отмечают, что соединяющие разные блокчейны мосты остаются одним из наиболее уязвимых элементов криптовалютной инфраструктуры.