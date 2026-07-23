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Экономика

Основатель Mobileye Амнон Шашуа покинет пост генерального директора

Хайтек
Израиль
время публикации: 23 июля 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 13:54
Основатель Mobileye Амнон Шашуа покинет пост генерального директора
Yonatan Sindel/Flash90

Основатель и генеральный директор Mobileye профессор Амнон Шашуа уведомил совет директоров о намерении покинуть пост главы компании после назначения преемника. До завершения переходного периода он продолжит исполнять обязанности генерального директора и останется членом совета директоров.

Совет директоров привлечет международную компанию, специализирующуюся на подборе руководящих кадров, и проведет поиск нового генерального директора. После его назначения Шашуа предложат занять пост председателя совета директоров Mobileye.

Амнон Шашуа основал Mobileye в 1999 году и на протяжении почти трех десятилетий оставался ключевой фигурой компании. Под его руководством Mobileye провела в 2014 году крупнейшее на тот момент первичное размещение акций израильской компании, в 2017 году была продана Intel за 15,3 миллиарда долларов, а в 2022 году вновь вышла на биржу.

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