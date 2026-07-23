В Израиле до конца августа запрещено разводить огонь на открытой местности
время публикации: 23 июля 2026 г., 13:58 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 13:58
Глава Управления пожарной охраны и спасательных служб Эяль Каспи подписал распоряжение о запрете на разведение огня на открытой местности по всей территории Израиля.
Запрет действует с четверга, 23 июля, до полуночи 31 августа 2026 года. Технические работы, при которых возникают пламя или искры, разрешается проводить только при условии полного соблюдения противопожарных правил.
Разведение огня для приготовления или разогрева пищи, в том числе использование мангала, разрешено только в специально оборудованных для этого местах.
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