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Израиль

В Израиле до конца августа запрещено разводить огонь на открытой местности

Пожары
Погода
время публикации: 23 июля 2026 г., 13:58 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 13:58
В Израиле до конца августа запрещено разводить огонь на открытой местности
Chaim Goldberg/Flash90

Глава Управления пожарной охраны и спасательных служб Эяль Каспи подписал распоряжение о запрете на разведение огня на открытой местности по всей территории Израиля.

Запрет действует с четверга, 23 июля, до полуночи 31 августа 2026 года. Технические работы, при которых возникают пламя или искры, разрешается проводить только при условии полного соблюдения противопожарных правил.

Разведение огня для приготовления или разогрева пищи, в том числе использование мангала, разрешено только в специально оборудованных для этого местах.

Израиль
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