Нетаниягу потребовались полтора года, чтобы определиться с новым директором Управления госслужащих

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил в понедельник, 23 марта, о намерении назначить Дорона Коэна на должность директора Управления государственной службы.

Коэн (65), бывшего генеральный директор министерства финансов и глава управления государственных компаний, имеет юридическое и экономическое образование. В последние годы руководил инвестиционной компанией "Дисконт Ашкаот" и был председателем совета директоров сотового оператора "Селком".

Учитывая послужной список Коэна, он не должен столкнуться с проблемами при утверждении его кандидатуры комиссией по назначениям на высокопоставленные должности.

Следует отметить, что последние 7,5 лет во главе управления стоит профессор Даниэль Гершковиц. Однако если первые шесть лет он был полноправным директором управления, то последние полтора года он является исполняющим обязанности директора. Процесс выбора его преемника затянулся на полтора года, и правительство несколько раз продлевало каденцию Гершковица в качестве и.о.

До того, как остановиться на кандидатуре Коэна Нетаниягу пытался назначить на эту должность Рои Кахлона (не соответствовал критериям для назначения и после вмешательства БАГАЦа провел три месяца в качестве и.ою), Эдена Бар-Таля (был признан политическим назначенцем) и Йегуду Коэна (выяснилось, что против него ведется дисциплинарное расследование).