23 марта 2026
|
последняя новость: 23:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 23:31
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Управление народонаселения возглавит приближенный Арье Дери, которому не дали возглавить "Битуах Леуми"

МВД
Арье Дери
время публикации: 23 марта 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 22:31
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия по поиску кандидатов на пост директора Управления народонаселения и миграции постановила, что Боаз Йосеф является "наиболее подходящим кандидатом на должность" среди лиц, подавших заявки.

Боаз Йосеф является приближенным лидера партии ШАС Арье Дери. Ранее Дери пытался пристроить его на должность мэра Тверии, ради чего изменили закон о муниципальных выборах, но БАГАЦ постановил, что он вступит в силу только со следующих выборов.

Затем его продвигали на должность директора Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), ради чего были изменены условия тендера, однако комиссия по назначениям на высокопоставленные должности заблокировала эту попытку.

Условия тендера на должность главы Управления народонаселения также были существенно снижены, чтобы Йосеф мог соответствовать им. При этом комиссию по поиску кандидатов возглавляет другой приближенный Дери, генеральный директор МВД Исраэль Озен. Кроме того, должность не считается высокопоставленной и не требует одобрения комиссии по назначениям, достаточно подписи министра внутренних дел.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 июля 2023

Верховный суд: "закон о Тверии" вступит в силу с муниципальных выборов 2028 года