Управление народонаселения возглавит приближенный Арье Дери, которому не дали возглавить "Битуах Леуми"

Комиссия по поиску кандидатов на пост директора Управления народонаселения и миграции постановила, что Боаз Йосеф является "наиболее подходящим кандидатом на должность" среди лиц, подавших заявки.

Боаз Йосеф является приближенным лидера партии ШАС Арье Дери. Ранее Дери пытался пристроить его на должность мэра Тверии, ради чего изменили закон о муниципальных выборах, но БАГАЦ постановил, что он вступит в силу только со следующих выборов.

Затем его продвигали на должность директора Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), ради чего были изменены условия тендера, однако комиссия по назначениям на высокопоставленные должности заблокировала эту попытку.

Условия тендера на должность главы Управления народонаселения также были существенно снижены, чтобы Йосеф мог соответствовать им. При этом комиссию по поиску кандидатов возглавляет другой приближенный Дери, генеральный директор МВД Исраэль Озен. Кроме того, должность не считается высокопоставленной и не требует одобрения комиссии по назначениям, достаточно подписи министра внутренних дел.