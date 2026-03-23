Qatar Airways разместила часть самолетов за пределами Катара на фоне сокращения полетов

Авиакомпания Qatar Airways временно разместила часть своих самолетов в аэропортах за пределами Катара в связи с продолжающейся войной в регионе и сокращением объемов полетов.

Об этом перевозчик сообщил изданию Doha News, пояснив, что речь идет о временной мере, вызванной "исключительными обстоятельствами" и перебоями в работе авиасообщения, не зависящими от самой компании.

Сколько именно самолетов было выведено за пределы Катара, авиакомпания не уточнила, сославшись на "динамично меняющуюся операционную обстановку".

Агентство Reuters сообщало, что удаленный испанский аэропорт Теруэль вновь стал площадкой для стоянки гражданских лайнеров из-за войны с Ираном. Там находятся десятки самолетов.