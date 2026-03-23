Глава МЭА: на Ближнем Востоке серьезно повреждены не менее 40 энергетических объектов

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в результате войны на Ближнем Востоке не менее 40 энергетических объектов в регионе были серьезно повреждены. По его словам, речь идет о масштабном ударе по нефтегазовой инфраструктуре, создающем прямую угрозу мировой экономике.

Бироль предупредил, что продолжающееся закрытие Ормузского пролива и атаки на энергетику в странах Персидского залива делают нынешний кризис тяжелее двух нефтяных кризисов 1970-х годов вместе взятых.

В перечне поврежденных объектов агентство Reuters упоминает нефтеперерабатывающие заводы, объекты по обработке сжиженного природного газа, экспортные терминалы и газовые комплексы в нескольких странах региона. В частности, атакам подвергались объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре, а в ОАЭ из-за падения обломков и угрозы новых ударов была остановлена работа крупного газового комплекса "Хабшан" и неоднократно подвергался атакам экспортный терминал в Фуджейре. В Ираке власти объявили форс-мажор на иностранных нефтяных месторождениях в районе Басры, что привело к резкому сокращению добычи.

На этом фоне МЭА обсуждает с правительствами стран Азии и Европы возможность нового высвобождения стратегических запасов нефти. Ранее страны агентства согласовали рекордный выброс на рынок 400 млн баррелей из резервов, включая 172 млн баррелей из США и 80 млн баррелей из Японии. Однако в агентстве дают понять, что и этих объемов может оказаться недостаточно, если кризис в районе Ормузского пролива затянется.