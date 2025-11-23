Профсоюз потребовал от правительства остановить приватизацию "Ракевет Исраэль" и аэропортов

Профсоюз транспортных работников потребовал от правительства убрать из законопроекта о регулировании народного хозяйства на 2026 год пункты о приватизации железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" и передачу дополнительных аэропортов в частные руки.

В воскресенье, 23 ноября, глава профсоюза транспортных работников адвокат Эяль Ядин направил письма министру финансов Бецалелю Смотричу, продвигающему приватизацию, и министру транспорта Мири Регев, с которой, по информации The Marker, этот шаг не был согласован.

Эяль Ядин, в частности, написал, что решение о приватизации было принято на основе неверных данных и проигнорирован тот факт, что за последнее десятилетие наблюдался рост потока пассажиров на железной дороге, поезда ходят с большей точностью и значительно уменьшилось количество сбоев, что увеличило надежность этого вида транспорта. Он отметил, что предыдущая попытка приватизации на железной дороге привела к росту числа сбоев, высоким бюджетным расходам для государства. При этом он дополняет, что подобная картина наблюдается также в других странах, где была осуществлена приватизация железнодорожных направлений.

"Накопленный опыт в Израиле и мире, демонстрирует, что приватизация национальной инфраструктуры – это не решение глубоких проблем, а рецепт нанесения ущерба обществу", – написал он.