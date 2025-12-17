x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 16:56
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

19-летняя израильтянка погибла при катании на лыжах во Французских Альпах

Туризм
Франция
Погибшие
Несчастные случаи
Горный туризм
время публикации: 17 декабря 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 16:39
19-летняя израильтянка погибла при катании на лыжах во Французских Альпах
AP Photo/Alessandro Trovati

19-летняя Элинор Маймон из Иерусалима погибла в результате несчастного случая во французских Альпах: девушка разбилась, катаясь на лыжах. По сообщению JFeed, трагедия произошла в понедельник, 15 декабря: тело девушки обнаружили на территории горнолыжного курорта примерно через час после закрытия трасс.

На место происшествия была вызвана спасательная команда, но им не оставалось ничего кроме как констатировать смерть девушки. По предварительным данным, она упала в овраг у края склона. На курорте Элинор была с родственниками, именно они забили тревогу и вызвали спасателей, когда не обнаружили ее на спуске.

Представитель местных властей сообщил, что девушка была в шлеме, но несмотря на меры предосторожности, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Элинор Маймон репатриировалась из Франции с семьей около трех лет назад, и поселилась в Иерусалиме. У девушки было двойное израильско-французское гражданство, в последнее время она проживала во Франции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 мая 2025

В швейцарских Альпах найдены тела пяти погибших лыжников
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2024

Многократный чемпион мира и Европы по лыжному альпинизму погиб при сходе лавины
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 марта 2023

В Альпах погиб внук основателя "Ашана"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2022

Двукратная чемпионка мира по лыжному альпинизму погибла при восхождении на Монблан