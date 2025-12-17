19-летняя израильтянка погибла при катании на лыжах во Французских Альпах

19-летняя Элинор Маймон из Иерусалима погибла в результате несчастного случая во французских Альпах: девушка разбилась, катаясь на лыжах. По сообщению JFeed, трагедия произошла в понедельник, 15 декабря: тело девушки обнаружили на территории горнолыжного курорта примерно через час после закрытия трасс.

На место происшествия была вызвана спасательная команда, но им не оставалось ничего кроме как констатировать смерть девушки. По предварительным данным, она упала в овраг у края склона. На курорте Элинор была с родственниками, именно они забили тревогу и вызвали спасателей, когда не обнаружили ее на спуске.

Представитель местных властей сообщил, что девушка была в шлеме, но несмотря на меры предосторожности, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Элинор Маймон репатриировалась из Франции с семьей около трех лет назад, и поселилась в Иерусалиме. У девушки было двойное израильско-французское гражданство, в последнее время она проживала во Франции.