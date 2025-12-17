"Орден Черного лотоса": пропалестинские "спасители черепах" готовили новогодний теракт в США

Власти США опубликовали дополнительные подробности о предотвращении серии терактов, которые планировались на новогоднюю ночь в районе Лос-Анджелеса.

Ранее минюст США сообщал, что подозреваемые связаны с Turtle Island Liberation Front ("Фронт освобождения черепашьего острова").

Опубликованы их имена: Одри Иллин Кэрролл (30 лет), Захари Аарон Пейдж (32), Данте Гэффилд (24) и Тина Лай (41). Им вменяются сговор с целью использования взрывчатки и хранение незарегистрированного взрывного устройства, максимальное наказание по каждому пункту – до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, задержанные входили в "радикальное крыло" TILF под названием "Орден Черного лотоса". Группу описывают как крайне левую, антикапиталистическую, антиправительственную и пропалестинскую.

По данным следствия, в ноябре Одри Кэрролл передала сообщникам и тайному информатору восьмистраничный план под названием "Операция Полуночное солнце": он предусматривал закладку рюкзаков со бомбами трубчатого типа минимум в пяти локациях, связанных с двумя крупными логистическими компаниями "типа Amazon", с одновременным подрывом в полночь с 31 декабря на 1 январе. Организаторы осознавали, что готовят теракт, отмечает американский минюст.

12 декабря, утверждают в ФБР, фигуранты выехали в пустыню Мохаве и провели испытания самодельных взрывных устройств. Позже на месте испытаний были обнаружены компоненты бомб.

После испытаний бомб террористы, за которыми велось наблюдение, были арестованы. При обысках были найдены плакаты TILF с лозунгами "Death to ICE" и "Death to America, long live Turtle Island & Palestine".

Позднее в Луизиане был арестован пятый предполагаемый участник движения, связанный с той же группой и, по данным СМИ, готовивший отдельную атаку.

Расследование продолжается, власти не исключают предъявления дополнительных обвинений.