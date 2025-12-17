В грузовом поезде в центре страны обнаружен "безбилетник", он передан полиции
время публикации: 17 декабря 2025 г., 17:18 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 17:18
Сотрудники службы безопасности железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" с помощью системы видеонаблюдения заметили на платформе грузового поезда человека. "Безбилетник", по всей видимости, проник на платформу во время короткой стоянки состава на станции "Савидор" в Тель-Авиве.
В районе Кфар-Хабад, примерно через 20 минут поездки, мужчина был снят с поезда и передан сотрудникам полиции.
"Ракевет Исраэль" отмечает, что оперативное реагирование на нештатную ситуацию предотвратило сбои в движении поездов в центре страны.
