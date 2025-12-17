Пострадавший при пожаре в Кирьят-Малахи 12-летний мальчик умер в больнице

В больнице скончался 12-летний мальчик, который пострадал при пожаре в четырехэтажном доме на бульваре Менахем Бегин в Кирьят-Малахи три дня назад.

В критическом состоянии ребенок был доставлен в больницу, и на протяжении всех этих дней врачи боролись за его жизнь. К сожалению, их усилия не увенчались успехом, и в среду, 17 декабря, из больницы "Шнайдер" сообщили о смерти мальчика.

Таким образом, количество жертв пожара в Кирьят-Малахи выросло до двух человек: при пожаре также погиб мужчина в возрасте примерно 50 лет.