17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Пострадавший при пожаре в Кирьят-Малахи 12-летний мальчик умер в больнице

время публикации: 17 декабря 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 16:51
Flash90. Фото: М.Шай

В больнице скончался 12-летний мальчик, который пострадал при пожаре в четырехэтажном доме на бульваре Менахем Бегин в Кирьят-Малахи три дня назад.

В критическом состоянии ребенок был доставлен в больницу, и на протяжении всех этих дней врачи боролись за его жизнь. К сожалению, их усилия не увенчались успехом, и в среду, 17 декабря, из больницы "Шнайдер" сообщили о смерти мальчика.

Таким образом, количество жертв пожара в Кирьят-Малахи выросло до двух человек: при пожаре также погиб мужчина в возрасте примерно 50 лет.

Израиль
