Глава МИД Сирии позвонил Ахмеду аль-Ахмеду, сразившемуся с террористом в Сиднее

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани позвонил в Сидней Ахмеду аль-Ахмеду, который пытался обезоружить одного из террористов.

Глава МИДа передал мужчине привет от президента страны Ахмада аш-Шараа, похвалил за проявленную смелость и пожелал скорейшего выздоровления. Глава МИДа сообщил, что сирийское правительство готово оказать ему помощь до его полного выздоровления.

Ахмед аль-Ахмед является уроженцем в Сирии, в Сиднее работает продавцом в киоске. Во время теракта он получил пять пулевых ранений. В телефонном разговоре мужчина сообщил, что ему предстоит операция и попросил сирийцев молиться о его выздоровлении.

Государственный телеканал Сирии передал, что в ходе этого разговора Ахмед аль-Ахмед сказал, что он собирается вернуться на родину.