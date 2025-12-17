x
Израиль

Задержан подозреваемый в причастности к исчезновению 9-летней Айманут Касау

Полиция
время публикации: 17 декабря 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 18:24
Задержан подозреваемый в причастности к исчезновению 9-летней Айманут Касау
Пресс-служба полиции Израиля
Айманут Касау
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации: задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в причастности к исчезновению в феврале 2024 года 9-летней Айманут Касау. Он был задержан после визита в дом к девочке, дружившей раньше с Айманут, и предпринявшего действия сексуального характера.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что срок задержания подозреваемого продлен на семь дней.

На публикацию остальных подробностей этого дела наложен судебный запрет.

Днем ранее израильские СМИ сообщили о нападении на 12-летнюю девочку, когда-то дружившую с Айманут Касау. Семья девочки переехала в Беэр-Шеву из Цфата после закрытия Центра абсорбции, в котором они жили.

По словам девочки, знакомый ее отца по Центру абсорбции постучал в дверь и попросил воды. Он вошел в квартиру, попытался ее погладить и взять за руку, ей удалось вырваться и убежать к соседям.

16 декабря пресс-служба полиции передала, что генеральный директор полиции Даниэль Леви распорядился передать дальнейшее расследование об исчезновении Айманут Касау подразделению "ЛАХАВ 433".

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.

