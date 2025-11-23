"Цена раздавленной психики": ущерб от травм войны против террора – 100 млрд шекелей в год

Израильский центр по лечению жертв травм, связанных с войной и террором (НАТАЛ) представил доклад исследовательского отдела, согласно которому психологические последствия войны 7 октября превратились в один из самых значимых экономических факторов для Израиля.

Об исследовании пишет Шахар Илан в газете "Калькалист".

Совокупный прямой и косвенный ущерб от посттравматических расстройств (ПТСР) и других психических травм за пять лет после войны оценивается в 500 млрд шекелей, то есть около 100 млрд шекелей в год. Из них 200 млрд шекелей – прямые расходы (лечение, реабилитация, потеря трудоспособности); 300 млрд шекелей – косвенный ущерб, связанный с ростом тяжелых хронических заболеваний, аварий, случаев домашнего насилия, зависимостей и злоупотребления лекарствами и наркотиками, нетрудоспособности, больничных, падения производительности труда.

По данным НАТАЛ, доля людей с симптомами ПТСР в Израиле выросла с 16,2% до 29,8% населения после 7 октября 2023 года. Для сравнения, мировой средний показатель – около 3,9%. По "осторожным оценкам" речь идет примерно о 625 тысячах человек с посттравматической симптоматикой, из них 80 тысяч находятся в категории с высоким риском потерять работу.

Авторы отчета подчеркивают, что страдают не только сами травмированные, но и их семьи и коллеги – падает трудоспособность и окружающих, что усиливает удар по ВВП.

Доклад был подготовлен исследовательской группой НАТАЛ под руководством Ифат Раувени, под наблюдением общественной комиссии, куда входят, в частности, экс-председатель правления "Банка Апоалим" и финансовые специалисты из частного сектора.

По мнению экспертов НАТАЛ, без масштабных инвестиций в профилактику и лечение Израиль рискует "закрепить травму как межпоколенческий фактор" и получить долгосрочное падение производительности труда и экономики в целом.