Травма 7 октября вызвала обсессивно-компульсивное расстройство у 40% выживших

Ученые из Еврейского университета Иерусалима и Колумбийского университета впервые доказали прямую связь между острой травмой и развитием ОКР у жертв террористических атак.

После террористических атак 7 октября 2023 года команда психологов и психиатров заметила тревожную закономерность среди выживших: ученые обратили внимание на рост случаев обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Новое исследование предоставило первые прямые доказательства того, что острая травма может спровоцировать развитие ОКР или усилить существующие симптомы. Работа опубликована в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.

В исследовании приняли участие 132 взрослых, половина из которых – выжившие в городах и кибуцах, принявших на себя основной удар атаки ХАМАСа. Вторая половина стала контрольной группой. Через четыре-шесть месяцев почти 40% тех, кто пережил насилие, соответствовали критериям ОКР, по сравнению с 7% в контрольной группе из других регионов Израиля. Среди выживших почти каждый четвертый сообщил о новых симптомах ОКР после атак. Другие участники отметили ухудшение ранее существовавших симптомов.

Наиболее распространенным новым симптомом стала компульсивная проверка, часто связанная со страхами вторжения или нарушением безопасности. Выжившие описывали многократную проверку замков, окон и дверей – поведение, предполагающее ощущение слабого контроля среды.

Это первый случай, когда удалось напрямую показать, что острая травма может вызывать обсессивно-компульсивные симптомы. Психологи долгое время подозревали связь между травмой и ОКР, учитывая частое совпадение ОКР с посттравматическим стрессовым расстройством. Исследователи предполагают, что травма, достаточно серьезная для развития ПТСР, может также создать почву для ОКР.

Исследование указывает на необходимость для систем здравоохранения проверять выживших после травм не только на ПТСР и депрессию, но также на ОКР. Лечение травматических расстройств должно быть более разносторонним и полным, незамеченное ОКР может глубоко повлиять на жизнь человека.