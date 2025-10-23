О перспективах послевоенной экономики и о предвыборном госбюджете. Обзор

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов

Оптимизм послевоенных прогнозов

В последние дни осенних праздников израильские экономические издания, помимо радости по поводу освобождения заложников, заполнились довольно оптимистичными прогнозами по поводу будущего национальной экономики в связи с прекращением военных действий, предрекающими возвращение иностранных инвесторов, снятие турецкого эмбарго, открытие рынков для израильского экспорта, улучшение кредитного рейтинга страны и т.д.

Эти настроения сопровождаются рекордным ростом Тель-Авивской фондовой биржи, возвращением инфляции в целевой коридор, укреплением курса шекеля.

Международные рейтинговые агентства пока такой оптимизм не разделяют. С разницей в несколько часов Moody's и Fitch опубликовали сообщения, основным посылом которых было "первая часть соглашения о прекращении огня – это хорошо, но давайте дождемся второй части", и оставили кредитные рейтинги Израиля без изменений, включая сохранение негативного прогноза. Некоторые источники говорят, что прекращение огня спасло Израиль от дополнительного снижения рейтинга уже в ближайшие недели.

Возвращение резервистов должно снизить давление на рынок труда, два года испытывавший острую нехватку кадров, и в краткосрочной перспективе в некоторой степени привести к росту уровня безработицы, однако не до тех уровней, которые могут вызывать опасения. Замедлившаяся инфляция резко повышает шансы на снижение учетной ставки Банком Израиля и, соответственно, на удешевление кредитов.

А вот оптимизм по поводу облегчения давления на израильских экспортеров, испытывавших в последний год все больше трудностей из-за нежелания контрагентов нести репутационные риски в связи с растущими антиизраильскими настроениями, я не разделяю. Яд, разлитый противниками Израиля в мировом информационном пространстве, в ближайшие годы никуда не денется. Так что правительству стоит приложить усилия для поддержки экспорта, и без того страдающего от укрепления шекеля и американских пошлин.

Среди других послевоенных прогнозов стоит отметить ожидаемый новый бум израильского хайтека. Опубликованное недавно исследование показало связь между активной резервистской службой и предпринимательскими навыками. За два года в Газе и на северной границе родилось огромное количество решений, создававшихся "на коленке" для решения насущных военных и бытовых проблем. И эти решения активно начинают превращаться в стартапы. Министерства финансов и обороны достаточно оперативно организовали поддержку создания венчурных фондов для стартапов в оборонной сфере, которым сложно пробиться на первых этапах, и которые сталкиваются со сложной регуляцией и другими специфическими проблемами. Однако стоит приложить усилия для поддержки стартапов, не связанных с оборонкой, и в первую очередь постараться сохранить их израильскую "прописку".

Специалисты расходятся во мнениях по поводу причин стремительного роста Тель-Авивской биржи, опередившей за последний год все ведущие фондовые площадки и закрывшей отставание, наблюдавшееся в первый год войны. Однако общий консенсус на текущий момент – что этот рывок близок к тому, чтобы себя исчерпать, хотя аналитики и оставляют место для определенного дополнительного роста. Биржевые котировки – это всегда прогноз на будущее, и израильский сценарий последнего года отыгрывал окончание войны в Газе. Сейчас, когда война закончена, впереди – послевоенное восстановление, продолжающийся политический и общественный кризис, и год предвыборной экономики.

Между предвыборной экономикой и годом без бюджета

С прекращением активных боевых действий правительство лишилось возможности списывать все проблемы на "ситуацию военного времени", а дороговизна жизни, увеличившийся госдолг, необходимость повышения оборонного бюджета мирного времени по сравнению с довоенным периодом никуда не делись.

Пока что на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство примет государственный бюджет на 2026 год, министр финансов Бецалель Смотрич впервые за три месяца собрал руководство своего ведомства (без директора бюджетного отдела, который должен отвечать за координацию работы по формированию госбюджета, но так и не был назначен). Сегодня, чуть больше, чем за два месяца до конца года, должна состояться первая встреча Нетаниягу и Смотрича по госбюджету. Можно однозначно сказать, что оставшегося до конца года времени для утверждения госбюджета не хватит, но в пятимесячный срок правительство должно уложиться. Если госбюджет не будет принят до 31 марта 2026 года, Кнессет будет распущен и будут объявлены выборы в трехмесячный срок, то есть в конце июня – начале июля.

Проблема в том, что это в любом случае последний год работы правительства и ориентировочной датой следующих выборов называют как раз июль. Поэтому в израильском экономическом сообществе идет спор о том, что предпочтительнее – государственный бюджет, пусть и предвыборный, или чем такой бюджет так лучше уже обойтись без него и прожить до формирования следующего правительства на 1/12 бюджета 2025 года в месяц.

Из того, что на данный момент сливается в СМИ, в министерстве финансов намерены провести частичную отмену мер консолидации госбюджета, принятых в 2025 году, в частности – разморозить индексацию ступеней подоходного налога, отменить повышение взносов в Ведомство национального страхования, увеличить сумму безналоговых покупок онлайн за границей (тут Смотрич получил неожиданную поддержку от госконтролера, который предложил рассмотреть эту меру в отчете о дороговизне жизни). Вероятность снижения НДС обратно до 17% крайне мала.

Чтобы реализовать снижение налогов в ситуации, когда необходимо удерживать в рамках дефицит госбюджета, в минфине хотят отменить часть налоговых льгот. В частности, опять звучать предложения отмены освобождения от НДС для туристов, уменьшения или отмены льготы на накопления в фонды повышения квалификации. Теоретически такие шаги можно было бы провести под соусом "послевоенной необходимости", но в предвыборный год шансы на это нулевые.

То же самое касается и сколько-либо серьезных экономических реформ. В ситуации, когда коалиция вынуждена раз за разом снимать с повестки дня свои законопроекты из-за внутрикоалиционных споров (будь то по поводу призыва "харедим" или по поводу будущего сектора Газы), я склоняюсь к тому, что Израиль второй год подряд останется без Закона о государственном регулировании.

Все, кто знаком с историей Израиля, наверное помнят, что период после Войны Судного дня называют "потерянным десятилетием" экономической стагнации и гиперинфляции, закончившейся кризисом 1983-1985 годов. Разумеется, нельзя сравнивать исходные позиции молодой развивающейся страны с минимумом валютных резервов, зависимостью от энергетических поставок, оборонным бюджетом в 30% ВВП, и 17% дефицита госбюджета, со страной первого мира с развитой промышленностью, мощным хайтеком, свободным доступом к финансовым рынкам, собственными газовыми месторождениями и рекордной валютной подушкой. Вместе с тем, есть вероятность, что ближайшие годы историки будут называть "периодом упущенных возможностей".