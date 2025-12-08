Guardian: Израиль прослушивает американских военных в координационном центре в Кирьят-Гате

Британское издание The Guardian утверждает, что Израиль ведет наблюдение и прослушивает разговоры американских военных и других союзников, размещенных в совместном координационном центре в Кирьят-Гате.

В публикации говорится, что масштаб слежки был таков, что командующий американскими силами на базе, генерал-лейтенант Патрик Фрэнк, вызвал своего израильского коллегу и потребовал прекратить "запись разговоров".

По информации издания, сотрудникам и гостям центра было рекомендовано не делиться чувствительной информацией из опасений ее утечки.

В публикации указывается, что американские военные отказались комментировать информацию об израильской слежке.

В ЦАХАЛе, в свою очередь, заявили, что обсуждения в координационном центре не являются засекреченными. "Армия обороны Израиля документирует и подводит итоги встреч, на которых присутствуют ее представители, как это делает любая профессиональная организация... Утверждение, что ЦАХАЛ следит за своими партнерами на встречах, в которых участвует сам, абсурдно", – говорится в ответе ЦАХАЛа.