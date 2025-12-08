Нетаниягу в Кнессете: "Отстаиваю интересы Израиля перед Путиным и перед Трампом"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете во время заседания "40 подписей" – когда не менее 40 депутатов собираются, чтобы потребовать от главы правительства дать отчет перед парламентом. Сегодняшнее заседание было посвящено "краху международного статуса Израиля", и премьер привел множество примеров, свидетельствующих, что это утверждение абсолютно не соответствует действительности.

Нетаниягу с трибуны Кнессета говорил о недавних визитах мировых руководителей, в том числе о встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся ранее на этой неделе. Он признал, что между Берлином и Иерусалимом есть разногласия, что продемонстрировало высказывание канцлера Германии о желании достичь решения двух государств для двух народов, и напомнил, что Израиль, несмотря на эти разногласия, не уступает и твердо проводит собственную политику – "не только с Германией, со всеми без исключения".

Коснулся он и своего планируемого на конец декабря визита в США, подчеркнув, что это будет его шестая встреча с американским президентом с начала каденции Трампа – больше, чем у какого-либо другого лидера в мире.

Нетаниягу отметил, что он регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным, с которым поддерживает давние личные связи, и благодаря этим контактам он отстаивает право Израиля защищать свои северные границы – включая размещение войск на территории Сирии и операции в Ливане.

По словам премьер-министра, Индия заинтересована в укреплении связей с Израилем, и многие другие страны хотят быть ближе с Израилем – и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и в Южной Америке, и в Африке. "Израиль сильнее чем когда-либо раньше, это самая мощная держава на Ближнем Востоке, а в определенных областях Израиль это мировая держава, – подчеркнул глава правительства. – И это прямой результат того, как мы вели войну".

Премьер упрекнул оппозицию "в следовании одному и тому же ритуалу": "вы каждый раз жалуетесь, что нас ждут дипломатические столкновения и капитуляция Израиля, и после каждой встречи вы разочарованы: положительные результаты удивляют вас снова и снова. С США тоже не обязательно соглашаться по всем вопросам, и когда это необходимо, я отстаиваю наши жизненно важные интересы", – подчеркнул Биньямин Нетаниягу.

В отношении закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей в ЦАХАЛ Нетаниягу подчеркнул, что речь идет о самом начале исторического процесса. "В закон внесены существенные целевые показатели призыва, и это вчетверо больше, чем закон, представленный ультраортодоксам правительством белого листа", – подчеркнул Нетаниягу.