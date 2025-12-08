Арабские подростки, напавшие на студентов йешивы, заплатят пострадавшим около 400 тысяч шекелей

Инцидент, рассматривавшийся судьей мирового суда в Рамле, Михаль Рабинович, произошел в 2021 году. Шестеро арабских подростков, встретив учащихся йешивы, принялись их оскорблять, а затем пинать и толкать и в довершение распылили содержимое газового баллончика.

Хулиганы, которым еще не исполнилось в то время 18 лет, предстали перед судом. В рамках досудебного соглашения они признали вину и были приговорены к общественным работам, условным срокам, а также к выплате компенсации пострадавшим в размере нескольких тысяч шекелей.

После суда пострадавшие подали против нападавших гражданский иск с требованием выплатить компенсацию в размере 400 тысяч шекелей. В иске, поданном адвокатом организации "Хонену", говорилось, что в результате насилия пострадавшим был причинен значительный моральный ущерб и душевные страдания.

Радиостанция "Кан" передала, что ответчики не отреагировали на поданный против них гражданский иск, и судья Михаль Рабинович постановила, что нападавшие должны выплатить пострадавшим 390 тысяч шекелей в качестве компенсации за причиненный ущерб.