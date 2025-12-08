x
08 декабря 2025
Израиль

На 4-м шоссе, в районе Бней-Брака, автомобиль сбил демонстранта

ДТП
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 08 декабря 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 18:39
На 4-м шоссе, в районе Бней-Брака, автомобиль сбил демонстранта
Yonatan Sindel/Flash90

На 4-м шоссе в районе развязки Геа автомобиль сбил 16-летнего ультраортодоксального юношу, участвовавшего в акции протеста против призыва в армию учащихся йешив и ареста религиозных уклонистов.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что юноша получил травмы средней тяжести, он доставлен в больницу "Бейлинсон".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что полиция расследует обстоятельства ДТП, в том числе версию, согласно которой наезд на демонстранта был преднамеренным.

Израиль
