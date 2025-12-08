Крупнейшая сделка Израиля: Германия официально получила Arrow-3. Что это меняет?

3 декабря на авиабазе в 100 километрах от Берлина произошло событие, которое уже называют историческим: Германия официально приняла на вооружение систему противоракетной обороны Arrow-3 – разработку совместного производства Израиля и США. Это крупнейшая оборонная сделка в истории Израиля и один из ключевых моментов в современной европейской безопасности.

Символично, что церемония состоялась накануне визита канцлера Германии в Израиль – хотя оба события готовились независимо. Военный эксперт Давид Шарп в своем видеокомментарии объясняет, почему Германия купила именно израильскую систему, рассказывает, как эта сделка вписывается в историю военно-технического сотрудничества двух стран и почему теперь Arrow-3 становится элементом новой архитектуры безопасности Европы.

Решение о покупке Arrow-3 Германия приняла вскоре после начала войны в Украине – когда стало понятно, что европейская система безопасности больше не может полагаться только на авиацию NATO.

Альтернатив фактически не было: средне- и дальнобойные баллистические ракеты способны перехватывать лишь американская THAAD и израильская Arrow-3. Согласно источникам, израильская система оказалась дешевле, технологически гибче и быстрее в поставке.

Несмотря на войну в Израиле, производитель – Israel Aerospace Industries – выполнил обязательства без задержек. Первая батарея и перехватчики поставлены вовремя.

Военно-техническое сотрудничество Израиля и Германии началось в 50-х, вскоре после соглашения о компенсациях. Уже тогда Израиль рассматривал Германию как источник технологий – в первую очередь подводного флота.

Однако первые шаги оказались политическим взрывом: продажа Израилем немецкой армии миномётных мин и автоматов Uzi в 1959 году вызвала скандал и привела к отставке правительства Бен-Гуриона. Сегодня подобные заявления выглядят почти абсурдно – но тогда вопрос был моральным и историческим.

С тех пор сотрудничество эволюционировало от единичных продаж к стратегическому партнёрству: Германия строит для Израиля подводные лодки, Израиль – поставляет высокотехнологичное вооружение, особенно в сфере ПВО и ПРО.

Почему сейчас эта сделка имеет глобальное значение? Arrow-3 – не просто коммерческий контракт. Эта система станет основой новой панъевропейской программы противоракетной обороны, уже рассматриваемой NATO и рядом стран ЕС. Причины просты: прежде всего, это рост угрозы со стороны России и Ирана, а также распространение баллистических и крылатых ракет и все более массовое применение беспилотников.

Опыт Израиля в реальных боевых условиях оказался решающим аргументом: Arrow-3, David's Sling, Barak и другие израильские системы доказали эффективность против массированных воздушных атак – включая ракетные обстрелы Ирана.

Давид Шарп подчеркивает, что контракты на оборонные системы – это не только экономика.

Это ещё и рычаг влияния, дипломатия и инвестиции в будущие разработки: экспорт вооружений позволяет Израилю поддерживать собственный ВПК и ускорять создание новых систем.

На фоне изменения мировой безопасности спрос на ПРО и ПВО растёт стремительно – и сделка с Германией станет для Израиля витриной для дальнейших контрактов, включая уже обсуждаемые поставки в Финляндию, Чехию и ещё несколько стран.

Этот контракт – поворотный момент: Германия впервые делает израильскую систему центральным элементом своей национальной обороны. Это отражение новой реальности: мир возвращается в эпоху больших войн, и те, кто умеют защищать небо, становятся ключевыми игроками.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".