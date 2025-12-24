Компания Inter-Up объявлена монополистом в сфере обслуживания лифтов в Израиле

Израильское антимонопольное управление объявило компанию Inter-Up Elevators Ltd., дистрибьютора лифтов Mitsubishi, монополистом в сфере обслуживания современных лифтов типа MRL (без машинного помещения), установленных в жилых домах.

Решение принято по итогам проверки, установившей, что доля Inter-Up в обслуживании современных лифтов Mitsubishi в жилых домах составляет почти 100%.

Компания в ответе регулятору ссылалась на судебное решение 2009 года, согласно которому Inter-Up не является монополистом, в частности потому, что продает и обслуживает лифты только одного бренда. В антимонопольном управлении считают анализ, проведенный в том решении, ошибочным.

Решение касается современных лифтов типа MRL, импортируемых в Израиль в виде комплектов от зарубежного производителя. Их установка стала очень распространенной более десяти лет назад в новых жилых домах. Тип лифта для установки в здании обычно выбирает застройщик, однако расходы на обслуживание в долгосрочной перспективе несут сами владельцы квартир.

В управлении подчеркивают, что обслуживание лифтов в жилых домах необходимо для обеспечения их безопасности, исправности и эксплуатации. Соответственно, владельцы квартир обязаны как финансово, так и по закону заключать договор с компанией, предоставляющей услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

Обслуживание современных лифтов этого типа требует доступа к специфическому оборудованию, программному обеспечению, оригинальным запасным частям производителя, а также к специальным знаниям. Эти обстоятельства дают встроенное преимущество компании, изначально установившей лифты, и затрудняют выход конкурентов на рынок обслуживания.