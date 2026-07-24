x
24 июля 2026
|
последняя новость: 08:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июля 2026
|
24 июля 2026
|
последняя новость: 08:34
24 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд удовлетворил иск типографии кибуца Беэри, обязав провести тендер на выпуск "умных документов"

Судебные решения
время публикации: 24 июля 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 08:11
Суд удовлетворил иск типографии кибуца Беэри, обязав провести тендер на выпуск "умных документов"
Фото NEWSru.co.il

Иерусалимский окружной суд удовлетворил иск типографской компании "Дфус Беэри" против Управления народонаселения и миграции, и обязал государство провести тендер на предоставление услуг по выпуску "умных" удостоверений личности.

С 2008 года и до сих пор биометрические документы без какого-либо тендера выпускает типография "Паткит" (изначально как субпотрядчик американской компании HP), получившая за этот период от государства около миллиарда шекелей.

В 2025 году, после того, как управление опубликовало решение продлить договор с "Паткит" без тендера еще на десять лет на сумму 240 миллионов шекелей.

В "Дфус Беэри" заявили, что речь идет о скандальном решении. Компания, расположенная в пострадавшем от резни 7 октября кибуце, обладает производственными возможностями, необходимыми для проекта, и сегодня заготовки для смарт-удостоверений личности можно изготавливать по цене, значительно ниже той, что сейчас платит государство.

Уже после подачи иска управление объявило о проведении тендера, продлив договор с "Паткит" только на один год. После того как в ноябре 2025 года был опубликовал этап предварительного отбора в рамках тендера, в "Дфус Беэри" заявили, что тендер "подогнан" под параметры постоянного поставщика.

На фоне этих претензий в марте 2026 года собралась тендерная комиссия Управления народонаселения и решила отменить тендер и остановить этап предварительного Комиссия написала, что намерена "провести углубленное изучение вопроса и принять новое решение, включая публикацию нового тендера".

В мае 2026 года "Дфус Беэри" подала в Иерусалимский окружной суд иск против управления, обвинив его в затягивании времени.

В июне договор с "Паткит" был автоматически продлен еще на год с опцией двух продлений на полгода каждый раз.

Согласно решению суда, продвижение процедур по тендеру начнется уже в середине августа, а целью для начала выпуска удостоверений личности после завершения тендера назначен июнь 2027 года. Кроме того, судья постановила, что управление выплатит "Дфус Беэри" 25 тысяч шекелей судебных издержек.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 декабря 2007

Война за "умные" паспорта: израильская компания жалуется Кондолисе Райс