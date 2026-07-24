Суд удовлетворил иск типографии кибуца Беэри, обязав провести тендер на выпуск "умных документов"

Иерусалимский окружной суд удовлетворил иск типографской компании "Дфус Беэри" против Управления народонаселения и миграции, и обязал государство провести тендер на предоставление услуг по выпуску "умных" удостоверений личности.

С 2008 года и до сих пор биометрические документы без какого-либо тендера выпускает типография "Паткит" (изначально как субпотрядчик американской компании HP), получившая за этот период от государства около миллиарда шекелей.

В 2025 году, после того, как управление опубликовало решение продлить договор с "Паткит" без тендера еще на десять лет на сумму 240 миллионов шекелей.

В "Дфус Беэри" заявили, что речь идет о скандальном решении. Компания, расположенная в пострадавшем от резни 7 октября кибуце, обладает производственными возможностями, необходимыми для проекта, и сегодня заготовки для смарт-удостоверений личности можно изготавливать по цене, значительно ниже той, что сейчас платит государство.

Уже после подачи иска управление объявило о проведении тендера, продлив договор с "Паткит" только на один год. После того как в ноябре 2025 года был опубликовал этап предварительного отбора в рамках тендера, в "Дфус Беэри" заявили, что тендер "подогнан" под параметры постоянного поставщика.

На фоне этих претензий в марте 2026 года собралась тендерная комиссия Управления народонаселения и решила отменить тендер и остановить этап предварительного Комиссия написала, что намерена "провести углубленное изучение вопроса и принять новое решение, включая публикацию нового тендера".

В мае 2026 года "Дфус Беэри" подала в Иерусалимский окружной суд иск против управления, обвинив его в затягивании времени.

В июне договор с "Паткит" был автоматически продлен еще на год с опцией двух продлений на полгода каждый раз.

Согласно решению суда, продвижение процедур по тендеру начнется уже в середине августа, а целью для начала выпуска удостоверений личности после завершения тендера назначен июнь 2027 года. Кроме того, судья постановила, что управление выплатит "Дфус Беэри" 25 тысяч шекелей судебных издержек.