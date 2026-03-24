Механизм компенсации за неоплачиваемый отпуск утвержден в первом чтении
Депутаты Кнессета шестью голосами при отсутствии проголосовавших против одобрили в первом чтении законопроект о поправке к Закону о национальном страховании, который расширяет возможности перевода работников в вынужденный неоплачиваемый отпуск в военное время.
Законопроект передан на рассмотрение комиссии по труду и социальному обеспечению с расчетом принять его во втором и третьем чтениях до Песаха.
Продвигаемый министерством финансов механизм предусматривает ряд послаблений, включая сокращение минимального срока пребывания в неоплачиваемом отпуске с 30 до 14 дней и сокращение страхового стажа для получения пособия по безработице с одного года до шести месяцев.
Кроме того, пособие будет выплачиваться с первого дня и без обязательного предварительного использования оплачиваемых дней отпуска.
Кроме того, законопроект вводит пособия по безработице для работников старше 67 лет с низким заработком. Все меры предлагается применять с начала войны.
Ожидается, что в ходе рассмотрения законопроекта в комиссии Кнессета минимальный срок неоплачиваемого отпуска, дающий право на пособие по безработице, будет сокращен еще больше, как это было во время операции "Народ как лев".