Лайнер с носителями хантавируса прибывает на Тенерифе, глава ВОЗ успокаивает жителей

Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие страны готовятся к эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса.

Ранним утром 10 мая судно должно пришвартоваться в Тенерифе. После этого с него начнется эвакуация пассажиров: их посадят в изолированные транспортные средства и отвезут в аэропорт на уже ожидающие эвакуационные рейсы, которые доставят их на родину.

После высадки лайнер с частью команды направится в Нидерланды на полную дезинфекцию. Отметим, что пассажирам разрешено взять с собой только самое необходимое, остальное останется на борту и также подвергнется дезинфекции.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус прибыл на Канарские острова, где ширятся протесты против прибытия MV Hondius. Международный чиновник заверил местное население, что нынешнее заболевание отличается от коронавируса, и шанс заболеть низок.