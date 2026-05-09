последняя новость: 22:36
Здоровье

Лайнер с носителями хантавируса прибывает на Тенерифе, глава ВОЗ успокаивает жителей

Медицина
Испания
время публикации: 09 мая 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 22:24
AP Photo/Manu Fernandez

Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие страны готовятся к эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса.

Ранним утром 10 мая судно должно пришвартоваться в Тенерифе. После этого с него начнется эвакуация пассажиров: их посадят в изолированные транспортные средства и отвезут в аэропорт на уже ожидающие эвакуационные рейсы, которые доставят их на родину.

После высадки лайнер с частью команды направится в Нидерланды на полную дезинфекцию. Отметим, что пассажирам разрешено взять с собой только самое необходимое, остальное останется на борту и также подвергнется дезинфекции.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус прибыл на Канарские острова, где ширятся протесты против прибытия MV Hondius. Международный чиновник заверил местное население, что нынешнее заболевание отличается от коронавируса, и шанс заболеть низок.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 мая 2026

Минздрав Израиля: случаев заражения хантавирусом в стране за последние дни не зафиксировано
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 мая 2026

С корабля, на котором произошла вспышка хантанавируса, эвакуированы еще три человека
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 мая 2026

Три пассажира круизного лайнера скончались из-за вспышки хантавируса