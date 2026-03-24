Polymarket запрещает ставки на основе инсайдерской информации

Букмекерская платформа Polymarket обновила правила торговли, ужесточив ограничения на использование информации. Изменения вступили в силу на фоне усиливающейся критики в связи с опасениями манипуляций и ставок на основе инсайдерских данных.

Новые правила прямо запрещают три вида деятельности: торговлю на основе конфиденциальной информации, полученной незаконно или в нарушение обязательства о неразглашении; получение незаконных подсказок от лица, не имеющего права использовать эти данные; осуществление ставок лицами, занимающими должности или располагающими возможностью непосредственно влиять на исход события.

Одновременно Polymarket запускает специальные страницы с понятным изложением правил, практическими примерами и формами для сообщений о подозрительной активности.