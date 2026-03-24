x
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Polymarket запрещает ставки на основе инсайдерской информации

время публикации: 24 марта 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:29
Polymarket запрещает ставки на основе инсайдерской информации
Nati Shohat/Flash90

Букмекерская платформа Polymarket обновила правила торговли, ужесточив ограничения на использование информации. Изменения вступили в силу на фоне усиливающейся критики в связи с опасениями манипуляций и ставок на основе инсайдерских данных.

Новые правила прямо запрещают три вида деятельности: торговлю на основе конфиденциальной информации, полученной незаконно или в нарушение обязательства о неразглашении; получение незаконных подсказок от лица, не имеющего права использовать эти данные; осуществление ставок лицами, занимающими должности или располагающими возможностью непосредственно влиять на исход события.

Одновременно Polymarket запускает специальные страницы с понятным изложением правил, практическими примерами и формами для сообщений о подозрительной активности.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 февраля 2026

Налоговое управление нацелилось на израильтян, играющих на Polymarket
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

ЦАХАЛ о расследовании по ставкам на Polymarket: "Инцидент не причинил оперативного вреда"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Два человека арестованы за ставки на Polymarket на основании секретных данных
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 января 2026

Спецслужбы изучают публикацию секретной информации о войне с Ираном на сайте ставок