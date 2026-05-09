x
09 мая 2026
|
последняя новость: 22:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 мая 2026
|
09 мая 2026
|
последняя новость: 22:36
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин сообщил, что дело идет к завершению конфликта с Украиной

Россия
Украина
Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 09 мая 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 22:48
Путин сообщил, что дело идет к завершению конфликта с Украиной
Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин, беседуя с журналистами вечером 9 мая, заявил, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта, и выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским – избегая называть его должность.

"Да, господин Зеленский готов провести личную встречу. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, пожалуйста. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", – сказал российский лидер.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка", – заявил Путин.

Российский политик заявил, что причина нынешней ситуации – попытки ассоциации Киева с Европейского Союза. "Мы им говорили: "Послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России". Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию", – цитирует его ТАСС.

По его словам, противостояние с Россией начали раскручивать западные политики: "Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. А потом уже залезли в эту колею, и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2026

Без мобильного интернета, без военной техники. В Москве отметили День Победы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2026

Зеленский издал указ, которым разрешил России провести парад на Красной площади
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2026

Трамп объявил, что договорился о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной