Россия ограничивает экспорт удобрения, используемого для изготовления взрывчатки

Правительство Российской Федерации временно запретило вывоз аммиачной селитры за границу, приостановив действие экспортных лицензий до 21 апреля 2026 года, сообщает "Интерфакс".

Исключение составляют поставки по межправительственным соглашениям. В министерстве сельского хозяйства заявили, что данный шаг продиктован необходимостью обеспечить внутренний рынок удобрениями в разгар весенних полевых работ в условиях роста мирового спроса.

Дополнительным фактором стал февральский удар украинских беспилотников по смоленскому заводу "Дорогобуж", обеспечивавшему 11% общего выпуска аммиачной селитры в России (селитра используется не только как удобрение, но и как компонент взрывчатых веществ).

Следует отметить, что еще в 2021 году Россия ввела ограничения на экспорт аммиачной селитры в виде квотирования. Сейчас речь идет о полной остановке.

Рост мировых цен на удобрения, включая аммиачную селитру, является следствием блокады Ормузского пролива, через который проходит около трети мировой морской торговли удобрениями.

Страны Персидского залива являются крупнейшими производителями азотных удобрений. Около миллиона тонн удобрений физически заблокировано в акватории Залива. В этих условиях российская аммиачная селитра, производство которой опирается на собственный природный газ, превращается в один из немногих крупных источников азотных удобрений, доступных мировому рынку, что объясняет резкий рост экспортного спроса.