Зонтичное соглашение на млрд шекелей: Герцлия сольется с Раананой и Кфар-Шмарьягу

Земельное управление и муниципалитет Герцлии достигли зонтичного соглашения, в рамках которого город получит 5,5 миллиардов шекелей на развитие инфраструктуры в обмен на строительство более 45 тысяч единиц жилья.

В частности, около 250 миллионов шекелей будет вложено в развитие городской набережной и пляжа, 200 миллионов – в модернизацию и оптимизацию центральных городских магистралей, улучшение дорог, пешеходных переходов и более удобного соединения между кварталами и железнодорожной станцией, столько же – в развитие центрального городского парка. Кроме того, в рамках соглашения будут выделены бюджеты на модернизацию дренажа в старом городе и развитие передовых дренажных и канализационных систем.

Полмиллиарда шекелей пойдут на создание многоуровневой транспортной развязки между развязками Глилот Маарав и а-Сира.

Около 3 миллиардов шекелей пойдет на модернизацию общественных зданий, построенных до 2000 года и строительство новых общественных зданий, включая школы и детские сады.

Взамен будет продвигаться строительство 45,7 тысяч единиц жилья. В том числе планируется застройка "Северного квартала", которая приведет к географическому слиянию Герцлии с Раананой и Кфар-Шмарьягу. В квартале планируется строительство 15,5 тысяч единиц жилья и 500 тысяч кв.м. коммерческих и рабочих площадей.

Также планируется строительство квартала "КирьятМаслуль" на 2290 единиц жилья и 33,7 тысяч кв.м. коммерческих площадей, и квартала "Хоф а-Тхелет" на 14100 единиц жилья и около 463 000 кв. м коммерческих и рабочих площадей.