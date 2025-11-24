x
В США открылся завод по производству ракет "Железного купола" для корпуса морской пехоты

время публикации: 24 ноября 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 07:15
В США открылся завод по производству ракет "Железного купола" для корпуса морской пехоты
Пресс-служба министерства обороны Израиля

В Камдене, штат Арканзас, состоялось торжественное открытие совместного предприятия израильского государственного концерна "Рафаэль" и американского концерна Raytheon по производству ракет "Тамир" для системы противоракетной обороны "Железный купол".

Завод будет производить ракеты для нужд корпуса морской пехоты США ("Маринс"). В отличие от других иностранных армий, закупавших радар "Железного купола" без ракет-перехватчиков, в "Маринс" интегрировали израильские ракеты-перехватчики в свою радарную систему.

Кроме того, новый завод в США сможет в случае необходимости обеспечивать дополнительные поставки противоракет для нужд ЦАХАЛа, на текущий момент полностью обеспечиваемые производственными линиями "Рафаэля" в Израиле.

