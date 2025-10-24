Израильско-индийское СП поставит Нью-Дели 425 тысяч винтовок

Компания PLR Systems, являющаяся совместным предприятием "Израильской оружейной промышленности" (IWI) и индийского холдинга Adani, получила от вооруженных сил Индии заказ на поставку 425 тысяч винтовок.

Стоимость сделки – 3,3 миллиарда долларов, сроки поставок – с 2026 по 2028 годы.

На долю PLR Systems придутся около 40% объема сделки. Ее партнером выступит индийская корпорация Bharat Forge. Сделка заключена в рамках программы Make in India, что означает что продукт должен быть разработан и изготовлен в Индии с долей местного содержания не менее 50% (или 60%, если не разработан локально).