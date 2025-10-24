x
Экономика

Трамп объявил о прекращении переговоров о торговле с Канадой

США
Канада
Дональд Трамп
время публикации: 24 октября 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 06:44
Трамп объявил о прекращении переговоров о торговле с Канадой
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в крайне резкой форме заявил о прекращении переговоров о торговле с Канадой. Поводом для его возмущения стала телереклама на канадском телевидении с использованием ролика, в котором показано, как Рональд Рейган критикует введение пошлин.

Приводим перевод заявления Трампа в принадлежащей ему соцсети TruthSocial в том виде, в каком оно было опубликовано: "Фонд Рональда Рейгана только что сообщил, что Канада мошеннически использовала рекламный ролик, который является ФЕЙКОМ, где Рональд Рейган выступает против пошлин. Стоимость рекламы – 75 000 000 долларов. Они сделали это лишь затем, чтобы вмешаться в решение Верховного суда США и других судов. ПОШЛИНЫ ИМЕЮТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИКИ США. Исходя из их вопиющего поведения, ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ТОРГОВЛЕ С КАНАДОЙ НАСТОЯЩИМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. Благодарю за внимание к этому вопросу! Президент Д. Дж. Т."

Заявление Трампа было опубликовано вскоре после того, как премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о намерении удвоить экспорт Канады на рынки вне США на фоне американских пошлин, отмечает агентство Bloomberg.

