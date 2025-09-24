Ford отзовет более 115 тысяч автомобилей в США

Американский автопроизводитель Ford отзовет 115,5 тысяч автомобилей в США из-за неисправности в системе рулевого управления, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Согласно указанным источникам, отзыв коснется пикапов моделей F-250, F-350 и F-450, выпущенных с 2020 по 2021 год.

Регулятор отмечает, что причиной стал дефект, который может привести к отсоединению верхнего вала рулевой колонки и, как следствие, к потере управления транспортным средством, передает ТАСС.

Дилеры Ford проведут для владельцев указанных авто бесплатный ремонт или замену неисправной детали.