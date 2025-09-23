Thoma Bravo приобретает поставщика ПО PROS Holdings

Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает поставщика программного обеспечения для оптимизации ценообразования и продаж PROS Holdings примерно за $1,4 млрд. Об этом СМИ сообщили представители PROS.

Совет директоров PROS утвердил предложение Thoma Bravo. Окончательное закрытие сделки ожидается до конца 2025 года.

После покупки PROS станет непубличной компанией, ее акции не будут торговаться на бирже.

PROS Holdings основана в 1985 году, имеет штаб-квартиру в Хьюстоне (Техас, США). Компания занимается разработкой SaaS-решений для оптимизации ценообразования, повышения эффективности продаж и управления доходами с использованием предиктивных ИИ-моделей.

Thoma Bravo специализируется на инвестициях в ПО и кибербезопасность, считается одной из крупнейших компаний в мире в этой сфере. Основана Карлом Тома и Орландо Браво. Ранее компания владела, помимо прочего, израильской компанией Imperva; недавно объявила о покупке израильской компании Verint.