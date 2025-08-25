Израильский совет растениеводства рекомендует не покупать местные киви: "Еще не сезон"
Израильский совет растениеводства опубликовал обращение к потребителям с рекомендацией не покупать поступающий в последние дни на прилавки магазинов израильский киви сорта "Хайвард".
Согласно обращению, сезон киви в Израиле начинается в октябре, а плоды, которые поступили в продажу сейчас, еще недозрелые и, соответственно невкусные, и были сорваны для увеличения прибыли.
Израильское киви продается около десяти месяцев в году, за исключением августа и сентября, которые являются переходным периодом между сезонами. Два самых популярных сорта в стране - "Хайвард" (круглый) и "Бруно" – (удлиненный и более сладкий).