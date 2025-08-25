x
25 августа 2025
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 11:48
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильский совет растениеводства рекомендует не покупать местные киви: "Еще не сезон"

Сельское хозяйство
Потребление
время публикации: 25 августа 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 11:48
Израильский совет растениеводства рекомендует не покупать местные киви: "Еще не сезон"
Ayal Margolin/Flash90

Израильский совет растениеводства опубликовал обращение к потребителям с рекомендацией не покупать поступающий в последние дни на прилавки магазинов израильский киви сорта "Хайвард".

Согласно обращению, сезон киви в Израиле начинается в октябре, а плоды, которые поступили в продажу сейчас, еще недозрелые и, соответственно невкусные, и были сорваны для увеличения прибыли.

Израильское киви продается около десяти месяцев в году, за исключением августа и сентября, которые являются переходным периодом между сезонами. Два самых популярных сорта в стране - "Хайвард" (круглый) и "Бруно" – (удлиненный и более сладкий).

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook