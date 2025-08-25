x
25 августа 2025
25 августа 2025
Экономика

После войны на севере только 40% технологических компаний вернулись в Восточную Галилею

Галилея
время публикации: 25 августа 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 10:34
После войны на севере только 40% технологических компаний вернулись в Восточную Галилею
Flash90. Фото: А.Хермони

Несмотря на то, что с момента вступления в силу прекращения огня с "Хизбаллой" прошло уже девять месяцев, на текущий момент из 163 технологических компаний, работавших в Восточной Галилее до войны, вернулись только 64 (около 40%).

Согласно данным регионального информационного центра Восточной Галилеи, еще 32 компании вернулись на север, но только в Западную Галилею, а 29 компаний полностью прекратили свое существование.

Как сообщает портал ynet, многие компании, которые до сих пор не вернулись, настаивают на необходимости помощи от государства, утверждая, что выделенные государством бюджеты сопровождаются многочисленными бюрократическими требованиями.

