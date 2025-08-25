После войны на севере только 40% технологических компаний вернулись в Восточную Галилею

Несмотря на то, что с момента вступления в силу прекращения огня с "Хизбаллой" прошло уже девять месяцев, на текущий момент из 163 технологических компаний, работавших в Восточной Галилее до войны, вернулись только 64 (около 40%).

Согласно данным регионального информационного центра Восточной Галилеи, еще 32 компании вернулись на север, но только в Западную Галилею, а 29 компаний полностью прекратили свое существование.

Как сообщает портал ynet, многие компании, которые до сих пор не вернулись, настаивают на необходимости помощи от государства, утверждая, что выделенные государством бюджеты сопровождаются многочисленными бюрократическими требованиями.