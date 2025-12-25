x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 08:23
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Управление ценных бумаг провело обыск в компании по производству БПЛА

Инвестиции
Оборонка
Биржа
время публикации: 25 декабря 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 07:39
Управление ценных бумаг провело обыск в компании по производству БПЛА
Avshalom Sassoni/FLASH90

Управление по надзору за рынком ценных бумаг провело обыск в офисах компании по производству Aerodrome и допросило действующих и бывших топменеджеров компании по подозрению в нарушении Закона о ценных бумагах.

Расследование связано с тендером министерства обороны, который компания выиграла в октябре 2024 года.

Aerodrome выиграла крупный для ее масштабов тендер минобороны на поставку комплектующих для БПЛА на сумму свыше 70 млн шекелей. Однако компания не смогла обеспечить поставки, и минобороны аннулировало ее победу, передав контракт участнику, занявшему второе место.

Уведомление об аннулировании, по утверждению компании, было отправлено 4 марта 2025 года, однако из-за технического сбоя поступило в системы компании лишь 13 марта.

По версии управления, о письме об аннулировании тендера стало известно раньше, а топ-менеджеры компании пытались выиграть время.

На фоне кризиса с тендером предыдущий гендиректор Рои Дагани подал в отставку через неделю после публикации информации об аннулировании.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook