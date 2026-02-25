x
25 февраля 2026
Экономика

Минфин Израиля упорядочит возможность удаленной работы в госсекторе

время публикации: 25 февраля 2026 г., 08:59
Минфин Израиля упорядочит возможность удаленной работы в госсекторе
AP Photo/Lai Seng Sin

Министерство финансов Израиля намерено в ближайшее время распространить на весь госсектор регламент пилотного проекта, регулирующего возможность удаленной работы, сообщает "Глобс"

На текущий момент пилотный проект, запущенный еще в период пандемии коронавируса, распространяется на 36 тысяч работников госсектора, имеющих возможность один день в неделю работать из дома.

Внедрение регламента будет дифференцированным в зависимости от специальности и типа должности. Новый порядок также устанавливает потолок, призванный предотвратить давление в пользу расширения удаленной работы сверх одного дня в неделю.

