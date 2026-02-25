Фехтование. Израильтянин стал победителем юниорского чемпионата Европы
время публикации: 25 февраля 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 08:07
В Тбилиси начался юниорский чемпионат Европы по фехтованию на шпагах (спортсмены до 20 лет).
Израильтянин Федор Хаперский стал победителем турнира.
В финале он победил соперника из Франции.
19-летний Федор Хаперский - репатриант из Украины. Он учится в Академии Вингейт.
