x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 09:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 09:27
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фехтование. Израильтянин стал победителем юниорского чемпионата Европы

Спорт/важное
Фехтование
время публикации: 25 февраля 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 08:07
Фехтование. Израильтянин стал победителем юниорского чемпионата Европы
AP Photo/Achmad Ibrahim

В Тбилиси начался юниорский чемпионат Европы по фехтованию на шпагах (спортсмены до 20 лет).

Израильтянин Федор Хаперский стал победителем турнира.

В финале он победил соперника из Франции.

19-летний Федор Хаперский - репатриант из Украины. Он учится в Академии Вингейт.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Фехтование. Израильтянка стала победительницей кадетского чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Украинская олимпийская чемпионка опубликовала эротические фотографии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026

Фехтование. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Фехтование. Израильтянки завоевали бронзовую медаль молодежного Кубка мира