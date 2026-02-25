x
Предвыборные кампании: Беннет получил финансовые гарантии на 30 млн шек, Айзенкот – на 10 млн шек.

время публикации: 25 февраля 2026 г., 07:59
Экс-глава правительства Нафтали Беннет, идущий на выборы во главе партии "Беннет 2026", привлек гарантии по кредитам для финансирования предвыборной кампании на сумму 30 миллионов шекелей, сообщает "Калькалист".

Размер гарантий рассчитан исходя из прогноза получения 20 мандатов на выборах. По мере приближения выборов, если опросы покажут рост числа мандатов, Беннет может увеличить объем гарантий. При получении 20 мандатов он будет иметь право на государственное финансирование из Кнессета в размере около 37,8 млн шекелей.

Все полученные Беннетом гарантии предоставлены предпринимателями, чья основная деятельность ведется за пределами Израиля, – во избежание будущих конфликтов интересов и регуляторного давления.

При этом на текущий момент Беннет не раскрыл перед государственным контролером имена всех поручителей, поскольку еще не воспользовался гарантиями для получения банковских кредитов.

В числе поручителей Беннета: девелопер Гиль Рубинштейн, хайтек-предприниматель Омер Каплан (ironSource), каждый из которых предоставил гарантию на 1 млн шекелей. Также Беннет получил гарантию на 2 миллиона шекелей от Асафа Ванда (Hippo), на 1 миллион шекелей – от Донны Раз-Леви, бывшего директора по связям с государственными органами и внешней политике Google и члена форума "Двора", Нира Новака (Electra Target) и Омера Швили (Investing.com).

При этом Новак входит в число основателей партии "Беннет 2026".

Согласно изданию, лидер еще одной новой партии "Яшар" Гади Айзенкот получил гарантии на сумму 10 миллионов шекелей. Среди его поручителей - Меир Адест(SolarEdge) и Хила Раанани.

