Ближний Восток

В Турции разбился самолет F-16, пилот погиб

Турция
Авиакатастрофа
время публикации: 25 февраля 2026 г., 09:44 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 09:55
В Турции разбился самолет F-16, пилот погиб
AP Photo/Andreea Alexandru

В ночь на 25 февраля, вскоре после взлета с авиабазы, расположенной в провинции Балыкесир, потерпел крушение самолет F-16 турецких ВВС. Пилот погиб. Авария произошла в 00:56 по местному времени.

Самолет рухнул рядом с шоссе Стамбул-Измир, фрагменты разбросало по значительной площади. Начаты поисковые работы. "Ведется расследование, которое должно установить причину аварии. Мы выражаем соболезнование близким погибшего", – говорится в заявлении министерства обороны.

В последние месяцы в мире потерпели аварию несколько самолетов F-16. Так, в августе 2025 в Польше потерпел крушение самолет, готовившийся к воздушному параду. Пилот погиб. В январе упал в море тайваньский F-16. Пилот смог катапультироваться.

Ближний Восток
