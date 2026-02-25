В Турции разбился самолет F-16, пилот погиб

В ночь на 25 февраля, вскоре после взлета с авиабазы, расположенной в провинции Балыкесир, потерпел крушение самолет F-16 турецких ВВС. Пилот погиб. Авария произошла в 00:56 по местному времени.

Самолет рухнул рядом с шоссе Стамбул-Измир, фрагменты разбросало по значительной площади. Начаты поисковые работы. "Ведется расследование, которое должно установить причину аварии. Мы выражаем соболезнование близким погибшего", – говорится в заявлении министерства обороны.

В последние месяцы в мире потерпели аварию несколько самолетов F-16. Так, в августе 2025 в Польше потерпел крушение самолет, готовившийся к воздушному параду. Пилот погиб. В январе упал в море тайваньский F-16. Пилот смог катапультироваться.