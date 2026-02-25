Пресс-секретарь МИД Ирана: "США и Израиль используют методы Геббельса"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опубликовал в социальной сети X пост, согласно которому США используют методы, разработанные нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.

""Повторите ложь достаточно раз, и она превратится в правду". Это закон пропаганды, сформулированный нацистом Геббельсом. Сейчас американская администрация и те, кто выигрывают от войны, такие как Израиль, используют его систематически", – сообщил чиновник.

По его словам, это делается в рамках гнусной антииранской кампании. "Вновь и вновь они повторяют свою грандиозную ложь. Никто не должен верить в их домыслы", – добавил он.