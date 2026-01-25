Financial Times: на фоне "ИИ-бума" экономика США растет быстрее, чем прогнозировалось

Американская экономика входит в 2026 год темпами роста, заметно превышающими прогнозы, которые давали год назад, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что официальные данные за III квартал 2025 года показали рост реального ВВП в пересчете на годовые темпы на 4,4%.

Заметную роль в ускорении играют инвестиции и "ИИ-бум", а также рост производительности, однако FT предупреждает: сильная динамика может оказаться уязвимой из-за факторов, связанных с политикой властей – торговых конфликтов, давления на ФРС и бюджетных перекосов.

Отдельный блок рисков связан с тем, насколько оправдаются ожидания от искусственного интеллекта: FT ссылается на оценки МВФ, согласно которым даже умеренная коррекция в технологическом секторе способна ухудшить траекторию роста мировой экономики. В МВФ предупреждают, что значительная часть устойчивости базового сценария завязана на продолжение ИИ-инвестиций и высокие оценки активов.