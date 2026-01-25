Ливия подписала с 25-летнее соглашение с энергетическими гигантами TotalEnergies и ConocoPhillips

Правительство национального единства Ливии подписало с французской компанией TotalEnergies и американской компанией ConocoPhillips соглашение о разработке нефтяных месторождений.

Как сообщил премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, соглашение рассчитано на 25 лет и предусматривает привлечение иностранных инвестиций на сумму 20 миллиардов долларов. Это позволит более чем удвоить суточную добычу, доведя ее до 850000 баррелей. Чистая прибыль оценивается в 376 миллиардов долларов.

Будут также подписаны соглашение о намерениях с американским топливным гигантом Chevron и договор о сотрудничестве с министерством нефти Египта. "Это отражает укрепление связей Ливии с крупнейшими и самыми влиятельными партнерами глобального энергетического рынка", – отметил глава правительства.

Ливия обладает крупнейшими в Африке запасами нефти, которые составляют более 46 миллиардов баррелей. До событий "арабской весны" она была третьим поставщиком нефти в Евросоюз после Норвегии и России. Однако гражданская война и раскол страны привели к резкому снижению добычи.