последняя новость: 19:58
Экономика

Эксперт минсельхоза признал, что израильская курятина не соответствует международным стандартам

время публикации: 24 мая 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 19:30
Photo by Nati Shohat/FLASH90

Неожиданное развитие получило дело об импорте бразильской курятины в Израиль: рынок куриного мяса остается закрытым для зарубежной продукции, и попытка компании "Балади" получить разрешение на импорт куриного мяса из Бразилии, откуда Израиль уже много лет импортирует говядину, натолкнулась на жесткое сопротивление местных производителей.

Как сообщает экономическое издание The Marker, компания получила одобрение ветеринарной службы министерства сельского хозяйства, но Организация птицеводов подала иск против этого решения, утверждая, что импорт курятины из Бразилии представляет угрозу для здоровья населения.

Импортеры предоставили суду заключение главы ветеринарной службы минсельхоза Тамира Гошена, подчеркнувшего, что бразильская продукция не опаснее израильской, а возможно – даже превосходит ее по качеству. Гошен напомнил, что израильское куриное мясо не экспортируется в развитые страны, включая США и Евросоюз, поскольку не соответствует ряду международных стандартов, в то время как бразильская курятина отвечает требованиям стандартов и продается на экспорт.

Глава Организации птицеводов Моти Элькабец резко раскритиковал позицию главного ветеринара страны: "Если главный ветеринар по птицеводству в Израиле сам дискредитирует качество израильской продукции – ему лучше уйти в отставку".

Одним из главных аргументов сторонников импорта являются цены. По данным ЦСБ, с 2021 года цены на курятину в Израиле выросли примерно на 33–35%, что значительно превышает рост цен на рыбу и говядину. В "Балади" утверждают, что открытие рынка для импорта позволит снизить цены на десятки процентов, а иск птицеводов – всего лишь попытка избежать конкуренции.

