26 августа 2025




Экономика

Авиакомпания KLM ускоряет возвращение в Израиль

Авиация
Нидерланды
время публикации: 26 августа 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:03
Авиакомпания KLM ускоряет возвращение в Израиль
AP Photo/Peter Dejong

Нидерландская авиакомпания KLM, ранее планировавшая возобновить полеты в Израиль не раньше 25 октября, объявила о возвращении на израильский маршрут на месяц ранее, с 28 сентября.

Маршрут будет обслуживаться на ежедневной основе самолетом Boeing 737-900. При полетах из Амстердама в Израиль будет выполняться промежуточная получасовая остановка в аэропорту Ларнаки.

