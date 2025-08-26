Авиакомпания KLM ускоряет возвращение в Израиль
время публикации: 26 августа 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:03
Нидерландская авиакомпания KLM, ранее планировавшая возобновить полеты в Израиль не раньше 25 октября, объявила о возвращении на израильский маршрут на месяц ранее, с 28 сентября.
Маршрут будет обслуживаться на ежедневной основе самолетом Boeing 737-900. При полетах из Амстердама в Израиль будет выполняться промежуточная получасовая остановка в аэропорту Ларнаки.