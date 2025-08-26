Авиакомпания KLM ускоряет возвращение в Израиль

Нидерландская авиакомпания KLM, ранее планировавшая возобновить полеты в Израиль не раньше 25 октября, объявила о возвращении на израильский маршрут на месяц ранее, с 28 сентября.

Маршрут будет обслуживаться на ежедневной основе самолетом Boeing 737-900. При полетах из Амстердама в Израиль будет выполняться промежуточная получасовая остановка в аэропорту Ларнаки.