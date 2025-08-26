Доля работников хайтека на израильском рынке рабочей силы снизилась на 0,4%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле уровень безработицы в Израиле вырос на 0,3% и составил 3%.

Одновременно уровень занятости среди населения в возрасте от 15 лет и старше вырос на 0,1% до 60,8%.

В июле резко выросла доля работников, работающих на полную ставку, и сократилась доля работников, работающих на частичную ставку. Соответственно, продолжительность средней рабочей недели выросла с 31,3 часов в июне до 34,9 часов в июле.

В июле количество работников сектора высоких технологий в Израиле снизилось и в абсолютных числах (с 433 до 429 тысяч человек), так и как доля от общего рынка занятости (с 11,5% до 11,1%).