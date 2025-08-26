Land Rover Defender "Churchill Edition": выпущена ретроверсия в честь Черчилля

Британская компания Land Rover представила особую версию Defender – Classic Defender V8 Churchill Edition, посвященную премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Модель хронологически отсылает к Land Rover Series I, подаренному Черчиллю на его 80-летие в 1954 году.

Об этой модели пишут Auto Express и Telegraph.

В общей сложности выпущено десять таких автомобилей. Каждый из них был собран вручную подразделением Works Bespoke. Машины снабжены 5‑литровым бензиновым V8 двигателем мощностью около 400 л.с., агрегатированным с 8‑ступенчатой автоматической коробкой передач.

Классическая окраска Bronze Green, идентичная автомобилю 1954 года, включая стальные колеса 16″, металлическую сетчатую решетку, элементы обивки в зеленой коже Bridge of Weir и эксклюзивные вставки. На крылья нанесен эмблемный декаль "UKE 80" – номерной знак оригинала. Внутри – кожа Bottle Green с ретромотивами – особенно оригинальна приборная панель с часами, оформленными в стиле шампанского Pol Roger Sir Winston.