Намеренное задувание ханукальных свечей: кощунство или "ненасильственный протест"

Полиция расследует распространившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой ребенок, предположительно, из арабской семьи, задувает ханукальные свечи, размещенные у входа в частный дом в Рамле. Видео было позднее опубликовано на сайте новостной службы 14 канала ИТВ.

На этой записи, сделанной в субботу поздно вечером, арабский мальчик подъезжает на самокате к дому еврейской семьи в рамле и специально останавливается и спешивается, чтобы затушить свечи в ханукальном светильнике во дворе дома.

Это не первый подобный инцидент: в прошлый четверг в социальных сетях распространилось видео из торгового центра "Вайцман" в Тель-Авиве, где арабская женщина в хиджабе, снимая себя на видео в телефоне, демонстративно тушит свечи ханукии. После этого женщина вновь подошла к светильнику, чтобы убедиться, что свечи действительно погасли.

Журналист "Гаарец" Гидон Леви в своей статье об этом происшествии выражает восхищение поступком "храброй женщины", подчеркнув, что ему "трудно представить более впечатляющий ненасильственный акт протеста".

Полиция воспринимает эти происшествия иначе: в официальном заявлении полиции подчеркивается, что правоохранительные органы со всей серьезностью рассматривают любые проявления насилия и причинение вреда людям, их имуществу и их религиозным чувствам.